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Общество

О неблагоприятном природном явлении 7 октября предупредили псковичей в МЧС

Сильные дожди ожидаются местами по Псковской области ночью и в первой половине дня 7 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В МЧС рекомендуют, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Если сильный дождь застал на улице, следует укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. В случае, если покинуть здание не представляется возможным, лучше подняться на вышерасположенные этажи, выключив электричество и газ, плотно закрывая окна, двери.

Для водителей советуют перепарковать автомобили из низинных мест, а также не оставлять машины на стоянках в местах, где часто происходят подтопления. Если сильный дождь застал в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

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