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Владимир Путин подарил школьнице из Пскова японского щенка

Школьница из Пскова Виктория Афанасьева 7 октября получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки – подарил ей собаку породы Акита-ину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мечта о собаке этой породы появилась у Вики уже давно. Она зародилась после просмотра фильма про Хатико – пса, ставшего символом верности и преданности своему хозяину. 

Мама девочки позже рассказала, что обратилась к президенту девочка втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала.

Решение о подарке было принято не случайно. Вика не просто школьница – она учится на пятёрки и четвёрки, принимает активное участие в жизни школы и класса, занимается спортом и изобразительным искусством. В портфолио накопилось много грамот и сертификатов.

Вика сразу поделилась, что собака будет жить с ней в комнате. Кличку Умка, данную при рождении, решили не менять. «Обязательно будем ухаживать так, как нужно», – отметила мама девочки.

«Уважаемый, Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днём рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», – сказала Вика. 

Напомним, что президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, день рождения. Главе государства исполнился 71 год.

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