Владимир Путин отмечает день рождения

00:34, 07 октября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, день рождения. Главе государства исполнился 71 год.

Этот день рождения Владимир Путин проведёт на рабочем месте. Как сообщает ТАСС, сегодня российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на кафедре международного права. Прошёл курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознамённый институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После учёбы в Москве перешёл в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в ГДР, работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга).

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра занял должность заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям города.

В августе 1996 года он перешёл на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью.

С марта 1997 года – заместитель руководителя Администрации президента РФ – начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В мае – июле 1998 года – первый заместитель руководителя администрации главы государства.

С июля 1998 года по август 1999 года – директор Федеральной службы безопасности РФ. Одновременно с марта по август 1999 года – секретарь Совета безопасности РФ.

В августе 1999 года Владимир Путин стал председателем Правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года – и. о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем Правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом России.

18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента РФ. Получил 76,69 % голосов избирателей. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.