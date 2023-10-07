Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Владимир Путин отмечает день рождения

Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, день рождения. Главе государства исполнился 71 год.

Владимир Путин отмечает день рождения. Фото: ПАИ

Этот день рождения Владимир Путин проведёт на рабочем месте. Как сообщает ТАСС, сегодня российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на кафедре международного права. Прошёл курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознамённый институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (ныне Академия внешней разведки).

После окончания ЛГУ был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области. После учёбы в Москве перешёл в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинградской области.

В 1985 году направлен в представительство КГБ в ГДР, работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака (мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах).

В июне 1991 года Владимир Путин был назначен председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга).

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Анатолий Собчак стал главой правительства города, Владимир Путин был назначен его первым заместителем. После объединения постов главы правительства города и мэра занял должность заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям города.

В августе 1996 года он перешёл на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства Павла Бородина. Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью.

С марта 1997 года – заместитель руководителя Администрации президента РФ – начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В мае – июле 1998 года – первый заместитель руководителя администрации главы государства.

С июля 1998 года по август 1999 года – директор Федеральной службы безопасности РФ. Одновременно с марта по август 1999 года – секретарь Совета безопасности РФ.

В августе 1999 года Владимир Путин стал председателем Правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года – и. о. президента России (исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина было возложено Борисом Ельциным, объявившим о своей отставке).

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем Правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом России.

18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на пост президента РФ. Получил 76,69 % голосов избирателей. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на шесть лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днём рождения
07 октября 2023

Владимир Путин отмечает день рождения
06 октября 2023

Вера Емельянова вошла в топ-10 псковского медиарейтинга
06 октября 2023

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 30%
06 октября 2023

Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области
04 октября 2023

ЕР инициировала всероссийский конкурс на знание Конституции РФ
04 октября 2023

Борис Елкин объяснил появление ещё одного заместителя главы Пскова
04 октября 2023

Борис Елкин станет гостем программы «Среда обитания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...