Федеральный детский центр отдыха строят в Псковской области

12:50, 09 октября 2023, ПАИ

Новый всероссийский детский центр отдыха ударными темпами возводят специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Скриншоты из видео в группе Военно-строительной компании (ВСК) Министерства Обороны РФ в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Скриншоты из видео в группе Военно-строительной компании (ВСК) Министерства Обороны РФ в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Скриншоты из видео в группе Военно-строительной компании (ВСК) Министерства Обороны РФ в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Скриншоты из видео в группе Военно-строительной компании (ВСК) Министерства Обороны РФ в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Скриншоты из видео в группе Военно-строительной компании (ВСК) Министерства Обороны РФ в соцсети «ВКонтакте»









Центр расположится на 11,3 гектара на берегу Калацкого озера в Печорском районе.

«На данный момент выполнены подготовительные работы. Идет устройство фундаментов монолитных плит. Возведено здание КПП и каркас медпункта. На объекте ежедневно задействовано 90 человек и 20 единиц техники. Работы ведутся ударными темпами, без выходных, для счастливого пребывания детей в данном центре», – рассказал военный строитель Александр Александров.

Создание центра пройдет в два этапа. На первом возведут с нуля образовательный центр, спальный и медицинский корпуса, культурно-досуговый центр, спортивные площадки и другие вспомогательные постройки.

Сдача объекта намечена на 2024 год.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации Артека.