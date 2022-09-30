Федеральный детский центр отдыха построят в Псковской области

12:10, 30 сентября 2022, ПАИ

Шестой федеральный детский центр отдыха появится в Псковской области, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу на заседании комитета Госдумы по просвещению по обсуждению проекта бюджета.

«Впервые в бюджете это заложено, мы создаем шестой федеральный центр по детскому отдыху. В бюджете в 2023 году заложено 2,8 млрд рублей на создание в городе Печоры Псковской области всероссийского детского центра. Это фактически первый в новейшей истории проект строительства нового федерального детского центра после масштабной реновации Артека», — заявил Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что в России сейчас действуют пять федеральных детских центров: «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек», «Алые паруса», передает ТАСС.