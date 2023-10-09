Город Дно снова признан самым матерящимся в России

16:18, 09 октября 2023, ПАИ

Город Дно Псковской области снова возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России. Такие данные приводит Digital-агентство «Интериум».

Индекс города Дно в 2023 году составил 9 536,3. На втором месте – Донецк (7 865,3), на третьем – Москва (2 649,6).

Далее идут Калининград (2 475,2), Краснодар (2 381), Санкт-Петербург (2 122,9), Ростов-на-Дону (2045,4), Симферополь (1 997,4), Белгород (1 812) и Мурманск (1 787,7).

«Исследование охватило 2023 год и обнаружило более 19 миллионов постов, репостов и комментариев: то есть в среднем пользователи русскоязычных соцсетей ругались около 70 тысяч раз в день. Самым популярным выражением было слово из трёх букв. Однако главный вывод в том, что количество матерных слов в соцсетях сокращается. Если в январе было в среднем 87 тысяч упоминаний в день, то в сентябре это число сократилось в 1,8 раза, до 48 тысяч упоминаний в день. Это определённо хороший знак для ревнителей чистоты языка», – отметили авторы рейтинга.

В то же время даже при общем тренде на снижение мата пользователи соцсетей особенно горячо реагировали крепким словом на события в жизни, уточнили авторы исследования.

«Что касается городов, в которых жители особенно сильно матерились, то на первом месте – как и каждый год – город Дно из Псковской области. Сразу за ним следует Донецк, а на третьем месте с большим отрывом – Москва. В случае города Дно «Интериум» вновь напоминает, что большая часть его «жителей» в соцсетях лишь виртуальная, отметившая город местом обитания в качестве шутки. А вот о причинах такой обильной нецензурщины жителей Москвы и Донецка стоит задуматься», – заключили в агентстве.

Агентство «Интериум» проводило анализ на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1 января – 4 октября 2023 года. Индекс рассчитан в отношении количества упоминаний на десять тысяч человек к актуальному населению города.