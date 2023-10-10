Борис Елкин показал сердце будущего фонтана в Пскове

12:04, 10 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин показал изнутри будущий мультимедийный фонтан в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









«На фото техническое помещение. Вот оно, сердце будущего фонтана: насосное оборудование, интеллектуальное управление музыкой и светом», — написал Борис Елкин.

Он уточнил, что сейчас совместно с областным комитетом по культуре подбирается музыкальное сопровождение к фонтану.

Ранее сообщалось, что фонтан на Четырёх углах запустят в тестовом режиме в октябре.

Отметим, что фонтан в сквере имени 60-летия Октября будет оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду.

Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».