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Общество

Пункты акции «БумБатл» откроются в каждом муниципалитете Псковской области

Фото: скриншот с сайта акции

Пункты сбора макулатуры Всероссийской экологической акции «БумБатл» откроются в каждом муниципалитете Псковской области. «Эта акция направлена на сохранение наших природных ресурсов. Как в старые добрые времена, можно прийти в пункт приема и сдать туда макулатуру, ненужные книги, журналы, газеты», – рассказал корреспонденту ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«В каждом муниципалитете будут организованы такие пункты по приему макулатуры»,– сообщил глава комитета, отметив, что в ближайшее время список адресов пунктов приема макулатуры акции «БумБатл» будет опубликован.

Сергей Грахов рассказал о важности всероссийской экологической акции "БумБатл". Фото: ПАИ

«Также прорабатываем сейчас со школами, с детскими садиками, чтобы детишки тоже могли поучаствовать в этой акции. Это очень важно, когда ребенок с детства приучается бережно относиться к вещам, особенно которые можно вторично использовать, которые можно переработать», – отметил Сергей Грахов.

«В Псковской области около 600 тысяч жителей. Если каждый принесет по килограмму, это будет 600 тонн макулатуры. Это колоссальный объем. Приняв участие в акции, мы сможем, во-первых, сделать уборку нашего региона и, во-вторых, спасти живые деревья. Надеюсь, что эта всероссийская акция станет ежегодной», – подчеркнул эксперт.

Напомним, псковичи могут присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Акция проходит третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Ключевая цель мероприятия – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы её переработки и формирование экологической культуры. 

Участники должны собрать макулатуру, выложить фото- или видеопосты в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология. Топ-100 участников, набравших больше всего лайков, получат подарки, а топ-20 победителей, которых определит жюри, выиграют главный приз. В новом сезоне проекта принять участие можно не только в командном зачёте, но и в индивидуальном. Официальный сайт проекта - бумбатл.рф.

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