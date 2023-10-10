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Политика

Андрей Маковский: КПРФ превратилась в политический мем

КПРФ в Псковской области превратилась в партию-мем, такое мнение высказал политолог, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 9 октября.

Александр Маковский позвал Александра Баева учиться на юриста. Фото: ПАИ

«Что касается политических мемов, то я думаю о том, к сожалению, это КПРФ превратилась в партию-мем. Исходя из той ситуации, что сложилась у них на старте губернаторской избирательной кампании.  

Это про диплом [Александра Бабаева, первоначально выдвинутого от КПРФ кандидатом в губернаторы, его диплом о среднем специальном образовании оказался поддельным. - ПАИ]. У нас был радиоэфир, где он себя бил в грудь и говорил, что точно выиграет, но если не выиграет, то точно второе место. И потом, условно через неделю, кандидат сходит с дистанции и начинает муссироваться информация, что у него поддельный диплом о среднем образовании. В политологии  есть такой термин - «политическое самоубийство». И вот, к сожалению, это яркий пример. И сейчас в интернете мы читаем шутку о том, что у Баева есть только образование из детского сада. Я сейчас преподаю на факультете управления у юристов основы российской государственности. И приглашаю его поступать на специализацию «юриспруденция», – сказал Андрей Маковский.

Ранее депутат заявил, что в Псковской области максимально интересное политическое пространство.

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