Андрей Маковский: КПРФ превратилась в политический мем

17:22, 10 октября 2023, ПАИ

КПРФ в Псковской области превратилась в партию-мем, такое мнение высказал политолог, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский («Новые люди») в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 9 октября.

«Что касается политических мемов, то я думаю о том, к сожалению, это КПРФ превратилась в партию-мем. Исходя из той ситуации, что сложилась у них на старте губернаторской избирательной кампании.

Это про диплом [Александра Бабаева, первоначально выдвинутого от КПРФ кандидатом в губернаторы, его диплом о среднем специальном образовании оказался поддельным. - ПАИ]. У нас был радиоэфир, где он себя бил в грудь и говорил, что точно выиграет, но если не выиграет, то точно второе место. И потом, условно через неделю, кандидат сходит с дистанции и начинает муссироваться информация, что у него поддельный диплом о среднем образовании. В политологии есть такой термин - «политическое самоубийство». И вот, к сожалению, это яркий пример. И сейчас в интернете мы читаем шутку о том, что у Баева есть только образование из детского сада. Я сейчас преподаю на факультете управления у юристов основы российской государственности. И приглашаю его поступать на специализацию «юриспруденция», – сказал Андрей Маковский.

Ранее депутат заявил, что в Псковской области максимально интересное политическое пространство.