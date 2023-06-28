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Политика

Александр Баев не будет баллотироваться на пост губернатора Псковской области от КПРФ

Александр Баев не будет баллотироваться на пост губернатора Псковской области от КПРФ. Он написал соответствующее заявление «по личным обстоятельствам». Об этом ПАИ сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Александр Баев

По его словам, персону нового кандидата 1 июля обсудит партийный пленум, затем его должна будет утвердить областная конференция КПРФ. Петр Алексеенко предпочел не говорить о том, кто будет новым кандидатом от компартии. Что касается его собственной кандидатуры, то, подчеркнул он, «у нас много есть ребят хороших, на мне свет клином не сошёлся».

Пётр Алексеенко

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

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