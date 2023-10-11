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Общество

Сергей Грахов объяснил, почему не все дома в Куньинском районе подключены к отоплению

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) объяснил, почему не все дома в Куньинском районе подключены к отоплению.

Фото: ПАИ

По его словам, отопительный сезон начался во всех районах Псковской области. Исключение составляет Куньинский район, где тепло пришло не во все дома, так как в Кунье готовятся запустить пять новых газовых котельных

«Пять котельных — это пилотный проект. Благодаря средствам Фонда национального благосостояния меняются все старые угольные котельные на новые блочно-модульные газовые, вместе с ними меняются теплотрассы», – пояснил Сергей Грахов, добавив, что жители Куньи должны ощутить на себе плюсы новых котельных: «Батареи не будут еле тёплыми».

Председатель комитета добавил, что с отопительным сезоном «не всегда всё бывает легко и просто». «Даже подготовка не даёт гарантии, что всё пройдёт идеально. Это не просто вентиль повернул, это гораздо более сложный технологический процесс. Вот и сейчас мы имеем звонки, которые касаются мелких неполадок, но отмечу, что в этом году их гораздо меньше, чем, например, в прошлом», – отметил Сергей Грахов.

Он также попросил псковичей «отнестись с пониманием» к тому, что не все неполадки устраняются в тот же момент, так как коммунальщики сейчас заняты и устранением последствий непогоды, которая бушевала в регионе на минувших выходных.

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