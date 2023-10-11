Подрядчик готовится выйти на площадку экотехнопарка в Палкинском районе

16:25, 11 октября 2023, ПАИ

Подрядчик готовится выйти на площадку экотехнопарка в Палкинском районе, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ожидается, что активная фаза работ начнётся в ближайшее время.

«Подрядчик в настоящий момент определяет, где ему разместить своих рабочих, а это порядка 200 человек. Как наиболее удобно сделать подъездные дороги, как временное электричество подвести. Сейчас надо получить согласование на проведение земляных работ. То есть достаточно большой пакет документов нужно собрать. Большой этап именно подготовительных работ, чтобы не получилось, что приехал экскаватор, воткнул ковш и потом всё это встало», – пояснил Сергей Грахов.

По его словам, строительство подобных объектов «довольно специфично», поэтому подрядчик должен иметь определённый опыт в этой сфере. «В «портфеле» у этого подрядчика уже есть завершённые проекты подобного толка. Объект будет построен качественно. Это не свалка в привычном понимании, а достаточно высокотехнологичный объект, который требует обученных специалистов», – заверил Сергей Грахов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, рассказал, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Глава региона выразил уверенность, что запуск экотехнопарка кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов.