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Общество

«Ольгинский десант» поучаствовал в молодёжном форуме «Доброволье.60»

Участники патриотической акции «Ольгинский десант», организованной студотрядами ПсковГУ, приняли участие в межрегиональном антинаркотическом молодёжном форуме «Доброволье.60». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Напомним, что трёхдневная программа форума предполагает проведение лекций и тематических круглых столов, тренингов и антинаркотических квестов. В мероприятиях принимают участие представители волонтёрского антинаркотического движения из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей, Карелии.

По словам бойца отряда десанта «Любовь» Ольги Федотовой, форум – это возможность получить ценные знания и опыт от профессионалов. «Сейчас в нашей стране очень остро стоит вопрос профилактики здорового образа жизни среди молодёжи. Мне кажется, что волонтёры антинаркотического движения могут помочь в этом. Я рада быть частью такого важного и интересного форума, где могу узнать об опыте работы других регионов и внедрить его в свою волонтёрскую деятельность», – отметила она.

Студенты ПсковГУ приняли участие в просмотре фильма сообщества «Общее дело» с последующей дискуссией, посетили антинаркотический квест и круглый стол по организации антинаркотической профилактической работы. Вечер первого дня форума завершился обменом впечатлениями и песнями под гитару.

Напомним, что IX Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» начал свою работу в Пушкинских Горах 10 октября.

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