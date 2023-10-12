Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Влияние культуры на межнациональные отношения обсудят на семинаре в Пскове

О традиционной народной культуре как средстве патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений поговорят на семинаре в Пскове. Мероприятие с участием специалистов культурно-досуговых учреждений, представителей национальных общественных организаций Псковской области пройдёт 13-14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Влияние традиционной народной культуры на межнациональные отношения обсудят на семинаре в Пскове. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Первый день семинара пройдёт во Дворе Подзноева. Участников ждёт насыщенная программа, отметили в Псковском областном центре народного творчества.

Заведующий отделом национального культурного центра народов России ГРДНТ имени В. Д. Поленова Сергей Кулибаба расскажет об этнокультурном взаимодействии и опыте проектной деятельности регионов России.

Участники семинара узнают об истории межнационального состава жителей на территории Псковской области из доклада председателя Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольги Василенко.

Приоритетные направления в культурно-досуговой деятельности регионов в контексте стратегических задач государственной культурной политики обозначит заведующая отделом межрегионального сотрудничества ГРДНТ имени В. Д. Поленова Елена Занина. Также она рассмотрит вопрос взаимодействия культурно-досуговых учреждений с национально-культурными сообществами в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. Отдельно будет затронута тема проектной деятельности учреждений и общественных объединений социально-культурной сферы.

14 октября участники семинара посетят Дом офицеров. Здесь пройдёт лекция декана философского факультета Московского государственного университета Алексея Козырева. Спикер раскроет тему традиционной народной культуры как действенного средства патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений.

Завершится семинар выступлением директора Дома офицеров Александра Царкозенко. Он поделится опытом и познакомит коллег с работой учреждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 октября 2023

Влияние культуры на межнациональные отношения обсудят на семинаре в Пскове
12 октября 2023

Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Минкульт»
11 октября 2023

Экскурсии по «Покровскому углу» проведут в Пскове
11 октября 2023

Всероссийская акция «Посвящение учителям» стартует в Псковской области 16 октября 
11 октября 2023

Более 150 человек станут участниками фестиваля «Мой Пушкин» в Псковской области
10 октября 2023

Псковичи приняли участие в витебской выставке-ярмарке «Восеньскi карагод»
10 октября 2023

Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в фестивале «Другое искусство»
10 октября 2023

Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» пройдёт в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...