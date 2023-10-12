Влияние культуры на межнациональные отношения обсудят на семинаре в Пскове

12:11, 12 октября 2023, ПАИ

О традиционной народной культуре как средстве патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений поговорят на семинаре в Пскове. Мероприятие с участием специалистов культурно-досуговых учреждений, представителей национальных общественных организаций Псковской области пройдёт 13-14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Первый день семинара пройдёт во Дворе Подзноева. Участников ждёт насыщенная программа, отметили в Псковском областном центре народного творчества.

Заведующий отделом национального культурного центра народов России ГРДНТ имени В. Д. Поленова Сергей Кулибаба расскажет об этнокультурном взаимодействии и опыте проектной деятельности регионов России.

Участники семинара узнают об истории межнационального состава жителей на территории Псковской области из доклада председателя Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Ольги Василенко.

Приоритетные направления в культурно-досуговой деятельности регионов в контексте стратегических задач государственной культурной политики обозначит заведующая отделом межрегионального сотрудничества ГРДНТ имени В. Д. Поленова Елена Занина. Также она рассмотрит вопрос взаимодействия культурно-досуговых учреждений с национально-культурными сообществами в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. Отдельно будет затронута тема проектной деятельности учреждений и общественных объединений социально-культурной сферы.

14 октября участники семинара посетят Дом офицеров. Здесь пройдёт лекция декана философского факультета Московского государственного университета Алексея Козырева. Спикер раскроет тему традиционной народной культуры как действенного средства патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений.

Завершится семинар выступлением директора Дома офицеров Александра Царкозенко. Он поделится опытом и познакомит коллег с работой учреждения.