Псковская фабрика шьёт форму для элитных школ Москвы и Петербурга

12:31, 12 октября 2023, ПАИ

Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт форму по заказу нескольких элитных школ Москвы и Санкт-Петербурга, заявила директор предприятия Елена Косенкова. Об этом пишет «АиФ-Псков».

«Они говорят: мы хотим то-то и то-то. Мы со своей стороны готовим коллекцию, утверждаем и отшиваем», – пояснила она.

Однако, по словам Елены Косенковой, привлекать дизайнера к разработке формы для массового потребителя будет слишком дорого. На территории Псковской области нет хороших дизайнеров, а привлечённому со стороны нужно будет платить минимум 150-200 тысяч рублей в месяц. Тем не менее в каталоге «Славянки» порядка 100 моделей школьной формы.

При этом директор фабрики также отмечает, что комплекты для мальчиков раскупаются хорошо, а вот девочки и их мамы более привередливы в выборе нарядов.

Ранее сообщалось, что родителям дадут право отменять введение обязательной школьной формы.