Родителям предлагают дать право отменять школьную форму

12:28, 12 октября 2023, ПАИ

Родителям хотят предоставить право влиять на введение обязательной школьной формы в образовательных учреждениях. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Группа депутатов разработала и внесла в Госдуму поправки к закону «Об образовании в РФ». Документ предлагает разрешить школам вводить форму только с согласия родителей учеников. При этом потребуется получить одобрение более половины членов общешкольного родительского собрания.

Подготовившие документ депутаты уверены, что принятие их законопроекта создаст возможность для широкого обсуждения вопроса о введении школьной формы и позволит учесть мнение большинства, а также укрепит доверие между руководством школ и родителями.

Как восприняли этот законопроект псковские директора школ и родители учеников, можно прочитать в статье здесь.