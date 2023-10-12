Родителям предлагают дать право отменять школьную форму
Родителям хотят предоставить право влиять на введение обязательной школьной формы в образовательных учреждениях. Об этом пишет «АиФ-Псков».
Группа депутатов разработала и внесла в Госдуму поправки к закону «Об образовании в РФ». Документ предлагает разрешить школам вводить форму только с согласия родителей учеников. При этом потребуется получить одобрение более половины членов общешкольного родительского собрания.
Подготовившие документ депутаты уверены, что принятие их законопроекта создаст возможность для широкого обсуждения вопроса о введении школьной формы и позволит учесть мнение большинства, а также укрепит доверие между руководством школ и родителями.
Как восприняли этот законопроект псковские директора школ и родители учеников, можно прочитать в статье здесь.
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