Рекорд по числу новостроек установили застройщики в России

13:42, 12 октября 2023, ПАИ

Максимальное количество жилищных проектов в России запустили застройщики осенью. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков ДОМ.РФ.

По итогам девяти месяцев застройщики смогли запустить строительство почти 33 млн квадратных метров жилья, что превысило итоги за аналогичный период в предыдущие два года (+14 % к девятому месяцу 2022 года и +5 % к девятому месяцу 2021 года).

В итоге на 1 октября 2023 года уровень строящегося жилья достиг 104,6 млн квадратных метров, что является максимальным значением с начала 2020 года.

Отметим, что в прошлом году в Псковской области были рекордные показатели по вводу жилья, по предварительным данным, в этом году в регионе сдадут домов не меньше.