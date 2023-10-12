О мероприятиях в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:32, 12 октября 2023, ПАИ

Начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: