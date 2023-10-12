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О мероприятиях в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • Мечты сбываются. Вслед за реставрацией фойе в ГКЦ последовал ремонт танцевального зала и балюстрады второго этажа: заменили электрику, обновили потолок, стены, пол. И театр танца «Русские узоры» теперь тоже занимается в большом отремонтированном репетиционном зале в Доме офицеров. «При поддержке Бориса Елкина и благодаря смелости руководства площадок удалось реализовать старую мечту», – заключил спикер.
  • Двери открыты. «Если кто-то хочет реализовать свой проект или реализовать себя, выступить, я уверен, обратившись в наши учреждения, наши коллективы, вы всегда найдёте возможность это сделать. Нам часто пишут в социальных сетях с предложением выступить на каком-то мероприятии, на моей памяти нет ни одного случая, когда бы мы отказали», – отметил Дмитрий Яковлев. То же касается проектов: к любому предложению прислушаются. Например, фестиваль воздушных змеев вырос из частной инициативы.
  • Великолепная шестёрка. В управлении культуры шесть человек, но десять подведомственных учреждений культуры: городской культурный центр, Дом офицеров, планетарий, библиотечная система, музыкальные школы. «Управление у нас немногочисленное, но мы богаты нашими учреждениями. И в целом в нашей системе работает порядка 450 человек, поэтому команда у нас огромная. И все большие профессионалы, все однозначно работают на своём месте, поэтому нам любая задача по плечу», – подчеркнул спикер.
  • Сани – летом, а телегу – зимой. В управлении культуры стартовала подготовка к празднованию Дня города в 2024 году. Грантовые заявки, сетка мероприятий, распределение площадок – всё это готовится задолго до события.
  • Праздничный салют. «Порой по бюджету мы можем не иметь возможности пригласить именитых артистов на радость зрителям, но что мы обязательно стараемся делать – это праздничный фейерверк. В настоящее время эту опцию мы из мероприятий исключили по понятным причинам, но рано или поздно это в нашу жизнь вернётся. Хоть это недешёвое удовольствие, но по охвату зрителей это одно из самых эффективных средств», – заключил Дмитрий Яковлев.
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