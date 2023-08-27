Семейный фестиваль воздушных змеев провёл Молодёжный парламент в Пскове

17:01, 27 августа 2023, ПАИ

Около сотни воздушных змеев поднялось в небо над Псковом – фестиваль «Высоко в небо», организованный Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошёл в последнее воскресенье лета на поляне у Кузнецкого моста. Целевая аудитория городского праздника – молодые семьи с детьми. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов





















Председатель Молодёжного парламента Екатерина Ломанова рассказала, что идею семейного фестиваля воздушных змеев они привезли из Мурманской области, где летом этого года под эгидой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходила первая встреча советов молодёжных парламентов СЗФО.

«Общаясь с членами молодёжных парламентов из других субъектов Северо-Запада, мы обменивались опытом и рассказывали друг другу о реализованных проектах. Услышав о фестивале воздушных змеев, мы подумали, а почему бы и нам не попробовать организовать что-то подобное у себя. Мурманчане были рады поделиться своими наработками. Вот так мы привезли этот фестиваль к нам в регионе», - рассказала предысторию Екатерина Ломанова.

Именно на такой результат – масштабирование успешных локальных проектов на весь Северо-Запад, по словам вице-спикера, куратора Молодёжного парламента Виктора Остренко, рассчитывали парламентарии, создавая условия для межрегионального сотрудничества молодёжных парламентов на площадке ПАСЗР.

«Обмениваясь инициативами и проектными решениями, ребята становятся сильнее. Они отчасти даже конкурируют друг с другом, что мотивирует их на достижение результата. В реализации таких проектов создаются условия для проявления ответственности и организаторских способностей. Фестиваль ориентирован на молодую аудиторию, а воздушный змей – символ стремления к своей цели», - прокомментировал деятельность своих подопечных Виктор Остренко.

Инициативу Молодёжного парламента поддержали и на городском уровне – управление культуры оказало всеобъемлющую организационную помощь. Воздушных змеев закупили на средства гранта, который активисты Молодёжного парламента выиграли в городском конкурсе социально значимых проектов «Есть идея».

По задумке организаторов, к участию в фестивале пригласили семьи участников СВО – детям защитников Отечества передали 30 воздушных змеев. «Идея семейного фестиваля замечательная, - прокомментировала инициативу Молодёжного парламента руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. – Посмотрите, сколько народа пришло. Это прекрасная возможность провести время со своими детьми. Надеюсь, что этот фестиваль станет ежегодным».

Мероприятия продлилось несколько часов, в течение которых участники фестивали смогли пройти семейный квест на девяти локациях, помериться силами в спортивных состязаниях, послушать выступления творческих коллективов и сделать семейную фотографию на память. Завершился городской праздник, организованный Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, массовым запуском воздушных змеев.