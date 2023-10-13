Псковские школьники научились печатать на 3D-принтере в рамках «Билета в будущее»

19:28, 13 октября 2023, ПАИ

Профессиональные пробы в рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошли на площадке регионального центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега» сегодня, 13 октября. На занятии ребята научились создавать 3D-модели и самостоятельно печатать на 3D-принтере. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Программа объединяет школьников и педагогов в уникальном сотрудничестве, направленном на поддержку интересов, способностей и целей каждого участника проекта. На профессиональной пробе под руководством опытного наставника Насырова Игоря Ренатовича школьники из МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» познакомились с особенностями профессии инженера 3D-печати.

На профессиональной пробе ребята смогли услышать об основах 3D-моделирования, преимуществах аддитивных технологий, разновидностях материалов для печати.