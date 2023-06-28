У проекта «Билет в будущее» сменился региональный оператор

12:17, 28 июня 2023, ПАИ

В 2023 году региональным оператором проекта стал Центр опережающей профессиональной подготовки ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж».

Утвержден перечень профессиональных направлений для реализации мероприятий профессионального выбора в рамках проекта «Билет в будущее» в Псковской области.

«В 2023 году в соответствии с обновленными методическими рекомендациями по реализации проекта «Билет в будущее» содержание профессиональных проб на базе площадок для участников проекта определяется федеральными и региональными перечнями рекомендованных направлений в равных долях по 50%», – сообщила региональный координатор Елена Рыбальская.

Региональный перечень включает в себя: повар-кондитер, хлебопечение, технология моды, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, маляр-штукатур, фельдшер, лечебное дело, медицинский и социальный уход, бухгалтерский учет, ландшафтный дизайн, графический дизайн, мастер по изготовлению мебели.

Федеральный перечень включает в себя: пожарная безопасность, кинология, медицинская сестра, программист, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сварщик, инженер-электрик, фармацевт, инженер по 3D-печати, биотехнолог, водитель, сити-фермер, специалист по ремонту и обслуживанию с/х техники, ветеринарный фельдшер, дизайнер виртуальных миров, разработчик Web- и мультимедийных приложений, оператор лазерного станка, химик-технолог, эколог, специалист по аддитивным технологиям.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нём из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. В 2023 году планируется участие 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона.