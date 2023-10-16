Епископа Арсения встречают в Пскове

11:15, 16 октября 2023, ПАИ

Епископ Арсений прибыл на Псковскую кафедру сегодня, 16 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове. Встретил епископа митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, бывший глава Псковской митрополии.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.