Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии

19:51, 11 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон (Шевкунова) освобожден орт поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии, сообщили ПАИ в пресс-службе РПЦ. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.



Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года.

В 1982 г. окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.

В августе 1986 г. митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведен в Издательский отдел Московского Патриархата, для работы по подготовке празднования тысячелетия Крещения Руси.

В июле 1991 г. в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 г. назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1998 г. возведен в сан архимандрита.

В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.

В 2004 г. экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре. Распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева от 16 марта 2010 г. включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 31 мая 2010 г. — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом.

С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

29 февраля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».

Наречен во епископа 23 октября 2015 г. в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С октября 2015 г. по июль 2018 г. — управляющий Западным викариатством г. Москвы.

Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. назначен председателем Патриаршего совета по культуре.

Решением Священного Синода от 14 мая 2018 г. назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.

17 мая 2018 г. за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

19 мая 2018 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла освобожден от обязанностей наместника Сретенского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии.

Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря г. Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря с. Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.