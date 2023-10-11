Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии
Митрополит Тихон (Шевкунова) освобожден орт поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии, сообщили ПАИ в пресс-службе РПЦ. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.
Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года.
В 1982 г. окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником.
В августе 1986 г. митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом переведен в Издательский отдел Московского Патриархата, для работы по подготовке празднования тысячелетия Крещения Руси.
В июле 1991 г. в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, Патриарха Московского. В том же году Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.
В 1993 г. назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.
В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1998 г. возведен в сан архимандрита.
В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.
В 2004 г. экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. назначен сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре. Распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева от 16 марта 2010 г. включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 31 мая 2010 г. — руководитель Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом.
С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
29 февраля 2012 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.
Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 63) избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».
Наречен во епископа 23 октября 2015 г. в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Оптиной пустыни. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С октября 2015 г. по июль 2018 г. — управляющий Западным викариатством г. Москвы.
Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. назначен председателем Патриаршего совета по культуре.
Решением Священного Синода от 14 мая 2018 г. назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре.
17 мая 2018 г. за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.
19 мая 2018 г. распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла освобожден от обязанностей наместника Сретенского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии.
Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря г. Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря с. Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.
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