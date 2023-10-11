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Епископ Арсений назначен главой Псковской митрополии

Епископ Арсений возглавит Псковскую митрополию. Фото: пресс-служба Новгородской епархии

Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, с освобождением его от должности викария Новгородской епархии и наместника Свято-Юрьевского монастыря Великого Новгорода, сообщили ПАИ в пресс-службе РПЦ. Ранее сообщалось о назначении митрополита Тихона (Шевкунова) главой Крымской митрополии.

Епископ Арсений (в миру Денис Перевалов) родился 15 февраля 1979 года в г. Алмалыке Ташкентской области Республики Узбекистан в семье служащих. Крещён в храме Успения Божией Матери г. Алмалыка в 1990 году.

В 1986–1996 годах обучался в средней школе № 11 г. Алмалыка. В 1996–1998 годах обучался в межъепархиальном духовном училище г. Ташкента.

В 1998 году переехал в Великий Новгород, откуда по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Льва был направлен на учёбу в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. В 2005 году после окончания академии направлен в Новгородскую епархию.

20 июня 2005 года в Георгиевском соборе Юрьева мужского монастыря Великого Новгорода архиепископом Новгородским Львом рукоположён в сан диакона, 21 июня зачислен в число братии Юрьева монастыря, 27 июня в Крестовоздвиженском соборе Юрьева монастыря архиепископом Львом пострижен в монашество, 1 июля в Варлаамо-Хутынском монастыре архиепископом Львом рукоположён в сан иеромонаха.

1 сентября 2005 года назначен преподавателем предметов «общецерковная история» и «патрология» в Новгородском духовном училище. 23 ноября 2006 года назначен на должность инспектора Новгородского духовного училища.

1 июня 2008 года назначен исполняющим обязанности наместника Юрьева монастыря.

Решением Священного синода от 16 апреля 2016 года избран епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии. 21 апреля 2016 года за литургией в Софийском соборе в Великом Новгороде митрополитом Новгородским и Старорусским Львом возведён в сан архимандрита.

Наречён во епископы 23 апреля 2016 года в Тронном зале храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 3 мая за литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Богослужения возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию в 2005 году. В 2020 году епископ Юрьевский Арсений с красным дипломом окончил обучение на кафедре истории России и археологии Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

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