Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В медиацентре ПАИ эксперты рассказывают подробности акции «БумБатл»

Пресс-конференция, посвящённая акции «БумБатл», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 17 октября.

В медиацентре ПАИ эксперты рассказывают подробности акции «БумБатл». Фото: ПАИ

Каковы цели акции, какое участие в ней принимает регион, как организаторы стимулируют участников, на что пойдёт собранная макулатура?

Об этом расскажут председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов, учитель начальных классов Погранично-таможенно-правового лицея № 22, руководитель волонтёрского отряда Светлана Демидова, старший воспитатель детского сада № 47 Галина Цыганова, руководитель ООО «Кондитерская Миша» Михаил Пасько.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 октября 2023

Кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят
17 октября 2023

О вдовьем горбе расскажут в новом выпуске передачи «Секреты тела»
17 октября 2023

В медиацентре ПАИ эксперты рассказывают подробности акции «БумБатл»
17 октября 2023

На длительность ожидания медицинской помощи пожаловались псковичи Игорю Дитриху
17 октября 2023

IV Псковский медиафорум будет посвящен работе СМИ в условиях многополярного мира
17 октября 2023

Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»
17 октября 2023

Около 130 псковичей обратились за психологической помощью в городскую поликлинику
17 октября 2023

Итоги дня. 16 октября 2023 года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...