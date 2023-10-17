В медиацентре ПАИ эксперты рассказывают подробности акции «БумБатл»

13:13, 17 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая акции «БумБатл», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 17 октября.

Каковы цели акции, какое участие в ней принимает регион, как организаторы стимулируют участников, на что пойдёт собранная макулатура?

Об этом расскажут председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов, учитель начальных классов Погранично-таможенно-правового лицея № 22, руководитель волонтёрского отряда Светлана Демидова, старший воспитатель детского сада № 47 Галина Цыганова, руководитель ООО «Кондитерская Миша» Михаил Пасько.