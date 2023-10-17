Лекции под открытым небом будут проводить в литературном сквере ПсковГУ

15:10, 17 октября 2023, ПАИ

Лекции под открытым небом будут проходить для студентов филологического отделения в литературном сквере ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Внутренний двор должен превратиться в открытую аудиторию, так называемую литературную аудиторию для филологического отделения. Филологи с дизайнерами уже полностью отработали концепцию, какие там будут зоны», – объяснила спикер.

Начало работ по обустройству открытой аудитории запланировано весной. На данный момент на территории внутреннего двора уже установлена площадка ГТО, отметила Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что математический сквер появится на территории ПсковГУ.

«Все внутренние дворы должны вот так вот преобразоваться», – подчеркнула ректор ПсковГУ.

Она также отметила, что открытая аудитория будет функционировать и зимой.