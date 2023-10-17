Мастер-класс петербургского художника по стеклу прошёл в Пскове

16:59, 17 октября 2023, ПАИ

Мастер-класс художника по стеклу из Санкт-Петербурга Марины Логиновой прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках проекта «Школа художников», передаёт корреспондент ПАИ.

«Многие участники впервые пробовали работать с таким сложным и хрупким материалом, как стекло. Однако каждый достиг желаемого результата и унёс с собой готовое произведение», – отметили организаторы. Некоторые из этих работ будут представлены на выставке по итогам проекта.

Напомним, в Пскове проходит проект «Школа художников», который позволяет начинающим художникам поработать на пленэре рядом с ведущими российскими живописцами и графиками. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обучающихся изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, а также самостоятельно. В финале проекта в ноябре планируется организация коллективной художественной выставки в Пскове.