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Общество

В костюмах герцога и герцогини проводят экскурсии в Порховской крепости

В костюмах герцога и герцогини встречают туристов и проводят экскурсии в Порховской крепости участники проекта «Твой регион – твои возможности 2.0». Об этом рассказал директор АНО «Центр развития туристической музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниил Григорьев в интервью корреспонденту ПАИ.

Интервью с директором АНО «Центр развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниилом Григорьевым. Фото: ПАИ

По словам Даниила Григорьева, его участие в проекте началось с обработки анкет, затем он помогал участникам из других районов.

«Всё так сложилось, что моя роль в проекте стала более значима и АНО, которое я теперь возглавляю, была создана в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», – рассказал Даниил Григорьев.

Он подчеркнул, что главная цель проекта – помочь Порхову в привлечении туристического потока. «Мы сейчас получаем статус туристического оператора, что нам в дальнейшем поможет формировать самим туристический маршрут», – заметил Даниил Григорьев.

Через социальные сети они сотрудничают с турагентствами Санкт-Петербурга, разрабатывая новые методы работы с путешественниками.

Напомним, проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализует центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

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