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Общество

Побьет ли рекорды акция «БумБатл-2023», предположил руководитель псковского «Экомышления»

Экологическая акция «БумБатл» проходит в Псковской области с 10 октября по 15 ноября. Статистикой предыдущих лет и своими ожиданиями от акции в этом году поделился председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Сергей Елизаров. Фото: ПАИ

По словам Сергея Елизарова, в 2020 году акция стартовала в России. За период проведения акции в 2020 году было собрано 605 тонн макулатуры, а участие в ней приняли порядка 400 тысяч человек. В 2022 году число участников выросло до более чем двух миллионов. Общими усилиями было собрано 63 300 тонн макулатуры.

«Это огромный шаг вперёд, огромные масштабы. Тенденция настолько положительная и настолько масштабируется проект, что в этом году цифры должны быть перекрыты. Посмотрим, насколько будет активна Псковская область», – сказал Сергей Елизаров.

Отметим, согласно счетчику сайта «БумБатл», на седьмой день акции, по состоянию на 20:00 по мск, россияне собрали 117 639 килограмм макулатуры, в акции зарегистрировались 15 334 участников со всей России. До конца акции почти месяц, но часто цифры обновляются.

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