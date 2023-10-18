Дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей доработают

09:35, 18 октября 2023, ПАИ

Центральный Банк России принял решение доработать дизайн обновлённой банкноты в 1 000 рублей, поэтому в широкое обращение она пока не поступила, сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк пока не объяснил причины доработки, но дизайн купюры стал предметом дискуссий относительно наличия и отсутствия различных культурных символов на ней.

Обновлённая банкнота номиналом 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Напомним, что Банк России представил модернизированные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Обновлённые банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа и будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.