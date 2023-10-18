Концепцию нового молодёжно-патриотического медиацентра разработали в Псковской области

14:26, 18 октября 2023, ПАИ

В Псковской области молодые медийщики – участники заезда «Истоки. Медиа» разработали концепцию нового молодёжно-патриотического медиацентра в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Каждый заезд «Истоки. Школа» по-своему уникален. Этот заезд стал уникальным благодаря участникам. За эти дни молодые медийщики с нуля создали полноценную концепцию медиацентра и своим примером показали, что упорным командным трудом с поддержкой практикующих экспертов можно реализовать идею в короткий срок», – отметила руководитель Всероссийского проекта «Истоки. Школа» Ксения Куликова.

Наилучшая концепция, разработанная участниками заезда, будет реализована уже в 2024 году, а команда, одержавшая победу, войдёт в состав медиаслужбы Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдёт в рамках выставки-форума «Россия».

В данной концепции команда преследовала цель повышения интереса молодёжи к духовным истокам и культурно-историческому наследию регионов России. В работе медиацентра будут освещаться проблемы регионов и городской инфраструктуры, а также поиск пути их решения. Благодаря такому информационному освещению молодые люди должны почувствовать свою востребованность в регионах, причастность к созданию истории родного края и значимость своего личного вклада в его развитие.

Напомним, заезд прошёл с 12 по 17 октября. За пять дней молодые медийщики реализовали свои идеи, разработав концепцию медиацентра на базе Молодежного круглогодичного центра «Истоки». Кроме того, ежедневно участники заезда работали над созданием патриотического контента по разным направлениям – от науки и технологий до истории и традиций, которые были опубликованы на интернет-ресурсах «Истоки. Медиа», и получили за свой контент баллы от экспертов. Участники команды, набравшей большее количество баллов, смогут пройти стажировки, полезные для развития профессиональных навыков, а также войдут во Всероссийский медиацентр программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и смогут освещать проекты программы, а также станут частью медиаслужб всероссийских и международных форумов и фестивалей Росмолодёжи.

Итоги заезда «Истоки. Медиа» подвели на главной сцене центра. На закрытии организаторы каждому вручили сертификат об участии, выразили благодарность спикерам и дали возможность участникам поделиться своими впечатлениями от прошедшего заезда.