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Третий заезд проекта «Истоки. Школа» открылся в Пскове

Третий заезд «Истоки. Медиа» в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» официально открылся в Печорах, передаёт корреспондент ПАИ.

К присутствующим обратилась руководитель проекта Ксения Куликова.

Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

«Продукт, который вы создадите, не только запомнится участникам следующих заездов – возможно, кто-то вдохновится им и захочет создать такой медиацентр в своём регионе. Сюда приехали эксперты, которые будут обучать вас, главное – не бойтесь, знакомьтесь и двигайтесь вперёд!» – сказала она.

Руководитель пресс-службы Роспатриотцентра Мадина Минакова подчеркнула, что для участников форума подготовлена очень насыщенная программа.

«Я надеюсь, что первый день в «Истоках» оставил у вас яркие впечатления. Уже завтра вы поближе познакомитесь с Псковской землёй и друг с другом! Вы молодцы, мы уже получили обратную связь от спикеров. Завтрашний день будет непростым, но всё, что мы запланировали, мы вместе с вами осуществим! Надеюсь, что «Истоки» останутся в вашем сердце! Я искренне верю, что мы станем классной командой», – отметила она.

Кроме того, к участникам обратился иеромонах Анастасий.

Организатором проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Напомним, что молодёжный историко-культурный форум «Истоки» был впервые запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году.

Форум объединил в Печорах тысячу участников – от волонтёров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми. Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям.

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