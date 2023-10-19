Россияне назвали возраст, в котором чувствуют себя старыми

10:10, 19 октября 2023, ПАИ

Россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года. Таковы данные исследования ученых из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, опубликованные в научном журнале «Народонаселение».

Респондентам задавали вопросы, в каком возрасте, по их мнению, наступает старость и насколько они согласны с тем, что они молодые или пожилые. На результаты опроса повлияла половая принадлежность. Так, в среднем россияне считают, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет. Однако для женщин, которые участвовали в опросе, старость наступает в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.

В ходе исследования, помимо возраста респондентов, учитывались наличие детей, уровень дохода, самооценка здоровья и занятость. Выяснилось, что респонденты, не имеющие жалоб на здоровье, отодвигают возраст старости в отличии от тех, кто имеет нарушения здоровья. Согласно опросу, молодежь от 18-19 лет ожидает приход старости в более раннем возрасте (65,8 года), нежели пожилые респонденты (74,4 года ). По результатам опроса, 21% опрошенных отнесли себя к пожилым, при этом среди них половина еще не достигла того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы исследования назвали эту ситуацию «преждевременным старением». Исследование показало, что «преждевременное старение» чаще всего характерно для россиян в возрасте 65-69 лет. Две трети из них назвали себя пожилыми, несмотря на то, что, по их ответам, старость наступает в более позднем возрасте.