Более 20 псковичей заразились коронавирусом за неделю
22 случая коронавирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 9 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Пскове за этот период зарегистрировали 12 случаев. В управлении отметили, что все заболевания протекали в форме ОРВИ.
Ранее сообщалось, что в России ожидается тройная эпидемия вирусов.
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