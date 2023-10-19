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Общество

Более 20 псковичей заразились коронавирусом за неделю

22 случая коронавирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 9 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

В Пскове за этот период зарегистрировали 12 случаев. В управлении отметили, что все заболевания протекали в форме ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России ожидается тройная эпидемия вирусов

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