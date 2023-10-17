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Общество

В России ожидается тройная эпидемия вирусов

В России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елену Эсауленко.

Фото: ПАИ

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трёх заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», – сказала она.

Специалист подчеркнула, что необходимо также учитывать возможное развитие тяжёлых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Тем не менее врачи полностью готовы к сезону, отметила она. По словам Эсауленко, имеются клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, а также появляются новые лекарства.

По её словам, коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Теперь он легче переносится, но при этом выросла его заразность, к тому же появляются новые штаммы, такие как эрис и пирола.

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