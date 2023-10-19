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Происшествия

Убийство восьмилетней давности раскрыто в Псковской области

37-летняя уроженка Псковского района отправится в колонию за убийство, которое она совершила восемь лет назад. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Убийство восьмилетней давности раскрыто в Псковской области. Фото: ПАИ

Суд установил, что 12 июля 2015 года женщина и потерпевший распивали алкоголь. Затем в машине, которой управляла псковичка, между ними произошла ссора. После остановки автомобиля она продолжилась по причине нахождения в руках мужчины ножа, который он без разрешения взял в доме у женщины. Женщина выхватила нож у потерпевшего и нанесла ему не менее 15 ударов в живот, переднюю, заднюю и левую боковую поверхности грудной клетки, а также в правое плечо. Мужчина умер на месте происшествия от колото-резаных ран и кровопотери.

В ходе судебного заседания женщина вину свою не признала. Псковский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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