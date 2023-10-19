Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 19 октября в 8:51 в деревне Плиски Локнянского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – неисправность домовой трубы на чердаке дома. От огня спасли одну хозяйственную постройку.

В 9:13 в Садовом переулке в Печорах в двухэтажном бесхозном строении на первом этаже сгорел мусор. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. При этом само строение пожарные от огня спасли.

В 15:02 в деревне Клин Куньинского района сгорел нежилой дом. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

В 15:15 в деревне Машково Печорского района в нежилом строении сгорела деревянная веранда. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём неизвестного человека.

В 21:18 на улице Дубовой в Великих Луках в трёхэтажном жилом доме огонь повредил кровлю, мансарду и стены третьего этажа. Причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при устройстве камина и пользовании им.

Кроме того, 20 октября в 3:39 на улице Новаторов в Пскове в одноэтажном производственном здании в неэксплуатируемом цеху сгорел строительный мусор. Причиной возгорания, предварительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Цех от огня спасли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

В Ленинградской области арестовали пенсионера по подозрению в расчленении сына
19 октября 2023

Десятки тел в канаве: в Пскове нашли свалку мёртвых кошек и собак
19 октября 2023

20-летнего пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после ДТП в Пскове
19 октября 2023

Свадебные платья на 1,5 млн рублей не пропустили через границу в Псковской области
19 октября 2023

Дорожный рабочий почувствовал себя плохо и умер в больнице в Великих Луках
19 октября 2023

Убийство восьмилетней давности раскрыто в Псковской области
19 октября 2023

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках – сбит подросток
18 октября 2023

Два автомобиля столкнулись в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...