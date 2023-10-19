Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

09:48, 20 октября 2023, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 19 октября в 8:51 в деревне Плиски Локнянского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – неисправность домовой трубы на чердаке дома. От огня спасли одну хозяйственную постройку.

В 9:13 в Садовом переулке в Печорах в двухэтажном бесхозном строении на первом этаже сгорел мусор. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. При этом само строение пожарные от огня спасли.

В 15:02 в деревне Клин Куньинского района сгорел нежилой дом. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

В 15:15 в деревне Машково Печорского района в нежилом строении сгорела деревянная веранда. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём неизвестного человека.

В 21:18 на улице Дубовой в Великих Луках в трёхэтажном жилом доме огонь повредил кровлю, мансарду и стены третьего этажа. Причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при устройстве камина и пользовании им.

Кроме того, 20 октября в 3:39 на улице Новаторов в Пскове в одноэтажном производственном здании в неэксплуатируемом цеху сгорел строительный мусор. Причиной возгорания, предварительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Цех от огня спасли.