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Происшествия

В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором

Женщину, сушившую коноплю дегидратором, задержали в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии полиции, 48-летняя женщина на участке своего дома, где проживает вместе с несовершеннолетней дочерью, в специально оборудованной теплице выращивала коноплю, которую затем сушила. Приготовленную коноплю она хранила в трёхлитровых банках.

Правоохранители задержали печорянку и изъяли у нее восемь кустов наркорастения, а также свыше 3,5 килограмма ещё не высушенных частей конопли, которые в сухом виде содержат более двух килограммов марихуаны.

  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Кроме того, оперативники обнаружили и изъяли дегидратор, который она предположительно использовала для сушки конопли. Назначено проведение экспертиз.

После поимки женщина заявила стражам правопорядка, что весь наркотик она собиралась использовать для личного употребления. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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