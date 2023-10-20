Михаил Ведерников поделился впечатлениями от встречи с финалистками бизнес-акселератора Lady007

23:28, 20 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с финалистками бизнес-акселератора Lady007. В ходе беседы губернатору представили лучшие проекты бизнес-акселератора, которые придумали и осуществляют предпринимательницы региона. Видео встречи опубликовано в телеграм-канале Михаила Ведерникова.

«Как и договаривались, встретились с финалистками бизнес-акселератора Lady007, который стартовал этим летом. С удовольствием познакомился с проектами – от выращивания чеснока до производства шоколада и женских сумок. Проекты замечательные! И особенно здорово, с каким удовольствием и увлечённостью об этом рассказывали авторы – чувствуется искренний интерес и желание развиваться», – говорится в сообщении.

«Огромное удовольствие получил от встречи. Яркие, энергичные, увлечённые, заинтересованные – уверен, мы многое сделаем вместе для нашей любимой Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007.