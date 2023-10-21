48-летнего мужчину со шрамом разыскивают в Пскове

13:17, 21 октября 2023, ПАИ

48-летнего Дмитрия Абрамова разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Пскович пропал без вести 2 сентября этого года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно мужчина был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки тёмного цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8 (921)-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).