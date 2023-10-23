Один человек погиб и 19 получили травмы на дорогах Псковской области за неделю

11:57, 23 октября 2023, ПАИ

Один человек погиб и 19 получили травмы на дорогах Псковской области на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Всего с 16 по 22 октября в регионе зарегистрировано 17 ДТП.

За семь дней инспекторы пресекли 1 520 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Также за неделю выявили 45 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано три водителя.