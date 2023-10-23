Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами
Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами из подсобного помещения магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщина обратилась в полицию. Полицейские установили подозреваемых в краже сумки. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых псковичей 50 и 32 лет. Украденную сумку полиция изъяла.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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