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Происшествия

Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами

Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами из подсобного помещения магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина обратилась в полицию. Полицейские установили подозреваемых в краже сумки. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых псковичей 50 и 32 лет. Украденную сумку полиция изъяла.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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