Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами

13:37, 23 октября 2023, ПАИ

Двое псковичей украли женскую сумку с деньгами из подсобного помещения магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина обратилась в полицию. Полицейские установили подозреваемых в краже сумки. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых псковичей 50 и 32 лет. Украденную сумку полиция изъяла.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.