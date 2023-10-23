Почти два миллиона рублей пытались похитить мошенники у великолучан

14:52, 23 октября 2023, ПАИ

Почти два миллиона рублей пытались похитить мошенники у великолучан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 19 октября великолучанке позвонил неизвестный злоумышленник и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения попытки оформления на неё кредита попытался завладеть деньгами в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей. Однако женщина на эту уловку не поддалась и смогла сохранить деньги.

А ранее, 18 октября, подобный звонок раздался и у великолукского пенсионера. Незнакомец тоже под видом сотрудника банка предложил пожилому мужчине обезопасить сбережения от мошенников. При этом злоумышленник рассчитывал заполучить у пенсионера 245 тысяч рублей. Однако пенсионер проявил должную бдительность и сохранил свои деньги.