Гоша Куценко и Оксана Фёдорова проведут автограф-сессию у стенда Псковской области на выставке «Россия»

18:18, 26 октября 2023, ПАИ

Актёр Гоша Куценко и актриса, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова проведут автограф-сессию у стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Помимо этого, гостей мероприятия встретят Александр Невский и княгиня Ольга, которые расскажут о Псковской области. Также посетители смогут поучаствовать в специальных викторинах на знание истории Псковской области. Викторина рассчитана как на взрослых, так и на детей. При этом каждый участник может заработать ценные призы за участие в мероприятии.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На данный момент на ВДНХ идёт монтаж стенда Псковской области для участия в выставке.