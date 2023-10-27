Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки

09:45, 26 октября 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за прошлые сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, огонь повредил моторный отсек в автомобиле «Лада-Ларгус» на улице Коммунальной в Пскове. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Также двухквартирный жилой дом сгорел на улице Школьной в деревне Партизанской Гдовского района. Огонь повредил в доме наружную отделку. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при пользовании газовым оборудованием. В строящемся доме огонь повредил кровлю и наружную отделку. Пожарным удалось его спасти.

Кроме того, двухэтажная баня, гараж и хозяйственная постройка сгорели в деревне Заболотье Палкинского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри бани. Пожарные спасли от огня два дачных дома и пять хозяйственных построек.

Также бесхозное строение сгорело в древне Озерцы Порховского района. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неизвестного гражданина.