Женщина под видом соцработника обокрала пожилую великолучанку

10:46, 27 октября 2023, ПАИ

Женщина под видом соцработника обокрала пожилую великолучанку. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В августе жительница Куньинского района под видом социального работника проникла в чужой дом, отвлекла внимание пожилой хозяйки дома, а после похитила 12 000 рублей и модем стоимостью 1 000 рублей. После этого она скрылась с места преступления.

Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.