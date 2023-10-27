Женщина под видом соцработника обокрала пожилую великолучанку
Женщина под видом соцработника обокрала пожилую великолучанку. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В августе жительница Куньинского района под видом социального работника проникла в чужой дом, отвлекла внимание пожилой хозяйки дома, а после похитила 12 000 рублей и модем стоимостью 1 000 рублей. После этого она скрылась с места преступления.
Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.
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