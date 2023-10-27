Около четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

11:07, 27 октября 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Островского районов поддались на уловки мошенников и лишились крупных денежных сумм. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям региона под видом банковских служащих и правоохранителей звонили незнакомцы. Под разными предлогами обманом они похитили у граждан около трёх миллионов 700 тысяч рублей.

Некоторые злоумышленники предложили собеседникам свои услуги якобы для предотвращения попыток списания денег с их банковских счетов, оформления кредитов, а также предложили выгодно инвестировать и заработать в интернете. Другие мошенники обманули интернет-пользователей во время купли-продажи товаров на интернет-сайтах.