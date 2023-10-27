Жительница Бежаниц попала под суд из-за неуплаты алиментов

13:26, 27 октября 2023, ПАИ

39-летнюю жительницу Бежаницкого района осудили за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Женщина по решению суда была обязана выплачивать деньги за двух несовершеннолетних детей, но не делала этого. В итоге задолженность составила более 60 тысяч рублей.

Бежаницкий суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.