Четыре года в колонии проведёт пскович за разбойное нападение на магазин

16:56, 27 октября 2023, ПАИ

Четыре года в колонии проведёт пскович за разбойное нападение на магазин. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В мае мужчина ночью пришёл в круглосуточный магазин города, стал угрожать продавцу ножом, после чего похитил деньги из кассы и скрылся с места преступления. Продавец магазина вызвала полицию, которая в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержала мужчину в одном из близлежащих дворов.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

За совершенное преступление ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, которое подлежит исполнению после отбытия основного наказания.