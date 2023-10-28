58 учащихся школ Куньинского района получили знаки юнармейцев

19:24, 27 октября 2023, ПАИ

В актовом зале Куньинской школы прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы школьников Куньинского района сегодня, 27 октября. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Знаки юнармейцев в этот день были вручены 58 учащимся из всех школ района. Приветствие главы района участникам мероприятия зачитала начальник отдела образования, спорта и семьи Светлана Гусакова. Слова напутствия прозвучали от депутата Псковского областного Собрания Олега Савельева.

Прибывший в Кунью по такому случаю начальник регионального штаба Юнармии Псковской области Михаил Рыбчинский поздравил новых юнармейцев и отметил тот факт, что школьным отрядам Юнармии района теперь присвоены имена. Куньинской школе дали название отряда имени лейтенанта Юрия Кожевникова, Пухновской школе – отряд имени Анатолия Петрова, Ущицкой – отряд имени Андрея Белугина, Жижицкой –отряд имени Героя РФ Дмитрия Григорьева.

Кроме того, Михаил Рыбчинский вручил нагрудный знак «За юнармейскую доблесть» Артёму Балаханову из Куньи.